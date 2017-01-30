Бойовики минулої доби випустили близько 120 мін в Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Минулої доби бойовики влаштували серію мінометних обстрілів Красногорівки, під час яких було випущено близько 120 ворожих мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Обстановка залишається незмінно важкою. Вчора вранці окупанти організували серію мінометних обстрілів Красногорівки. Вони тривали з перервами кілька годин, було випущено близько 120 ворожих мін”, — сказав він.
Також за його словами, на маріупольському напрямку минулої доби бойовики близько 22 години обстріляли Водяне. Тут в середньому кожну хвилину прилітало два артснаряди калібру 122 мм. І вже перед самою північчю ворог застосував реактивну артилерію.
Крім цього, по Талаківці було випущено 20 ракет від РСЗВ “Град”.
Серед дня — між 14 та 21 годиною бойові дії велися в режимі низької інтенсивності. Бойовики регулярно відкривали вогонь із легкого озброєння, а також залучали бронетехніку. Епіцентр протистояння змістився на південь — на ділянку фронту Павлопіль — Широкине.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 35 ворожих обстрілів, зокрема 8 — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, у 72-й бригаді назвали імена чотирьох загиблих поблизу Авдіївки військових.