Боевики "ИГ" используют пленных в качестве живых щитов

"Распутная, трусливая стратегия "Исламского государства" является попыткой использовать присутствие гражданских заложников определенных пунктов, районов или вооруженных сил от военных действий, эффективно используя десятки тысяч женщин, мужчин и детей в качестве живых щитов", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Было похищено около 8 тысяч семей. Численность каждой составляет в среднем 6 человек.

"Многие из тех, кто отказался подчиниться, были расстреляны на месте", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, с начала военной операции в Мосуле 10 тыс. 500 человек смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей.