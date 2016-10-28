Боевики "ИГ" используют пленных в качестве живых щитов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики "Исламского государства" в Ираке похитили десятки тысяч мужчин, женщин и детей из районов вокруг Мосула и используют их в качестве живых щитов в городе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Распутная, трусливая стратегия "Исламского государства" является попыткой использовать присутствие гражданских заложников определенных пунктов, районов или вооруженных сил от военных действий, эффективно используя десятки тысяч женщин, мужчин и детей в качестве живых щитов", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани.
Было похищено около 8 тысяч семей. Численность каждой составляет в среднем 6 человек.
"Многие из тех, кто отказался подчиниться, были расстреляны на месте", - добавила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, с начала военной операции в Мосуле 10 тыс. 500 человек смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей.