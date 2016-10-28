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15 марта, 19:03 • 115682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168034 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138843 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131227 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113341 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105799 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101682 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Боевики "ИГ" используют пленных в качестве живых щитов

Боевики "ИГ" используют пленных в качестве живых щитов

Киев • УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики "Исламского государства" в Ираке похитили десятки тысяч мужчин, женщин и детей из районов вокруг Мосула и используют их в качестве живых щитов в городе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Распутная, трусливая стратегия "Исламского государства" является попыткой использовать присутствие гражданских заложников определенных пунктов, районов или вооруженных сил от военных действий, эффективно используя десятки тысяч женщин, мужчин и детей в качестве живых щитов", - сказала пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Было похищено около 8 тысяч семей. Численность каждой составляет в среднем 6 человек.

"Многие из тех, кто отказался подчиниться, были расстреляны на месте", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, с начала военной операции в Мосуле 10 тыс. 500 человек смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей.

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