Бойовики "ІД" використовують полонених в якості живих щитів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики “Ісламської держави” в Іраку викрали десятки тисяч чоловіків, жінок і дітей з районів навколо Мосула і використовують їх в якості живих щитів в місті, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Розпусна боягузлива стратегія „Ісламської держави“ є спробою використовувати присутність цивільних заручників певних пунктів, районів або збройних сил від військових дій, ефективно використовуючи десятки тисяч жінок, чоловіків і дітей в якості живих щитів”, — сказала прес-секретар ООН з прав людини Равіна Шамдасані.
Було викрадено близько 8000 сімей. Чисельність кожної становить в середньому 6 осіб.
“Багато з тих, хто відмовився підкоритися, були розстріляні на місці”, — додала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, з початку військової операції в Мосулі 10 тис. 500 осіб змогли покинути свої будинки і вибратися з міста і його околиць.