Боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской области

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка Попаснянского района восемь раз применялись автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также враг дважды вел обстрел в направлении пгт Станица Луганская из противотанковых и подствольных гранатометов а также стрелкового оружия.