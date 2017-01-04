Боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Луганской области за прошедшие сутки и после полуночи боевики 10 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка Попаснянского района восемь раз применялись автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также враг дважды вел обстрел в направлении пгт Станица Луганская из противотанковых и подствольных гранатометов а также стрелкового оружия.