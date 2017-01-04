Бойовики десять разів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Луганщині протягом минулої доби та після півночі бойовики 10 разів відкривали вогонь у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка Попаснянського району вісім разів застосовувалися автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Також ворог двічі вів обстріл у напрямку смт Станиця Луганська з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.