Боевики 29 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За прошедшие сутки враг 29 раз обстрелял позиции сил АТО, две трети из них пришлись на традиционно горячую точку Павлополь-Широкино. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении враг нарушал режим тишины 29 раз", - сказал А.Мотузяник.
Также по его словам, вчера, 28 декабря, две трети вражеских обстрелов на мариупольском направления пришлись на участок фронта Павлополь-Широкино. На этом участке фронта враг использовал исключительно тяжелое вооружение. Остальные случаи нарушения режима ведения огня произошли на традиционно горячих точках: Мариинка, Красногориивка, Новотроицкое и Старогнатиивка. При этом бандформирования использовали только стрелковое оружие и это произошло как днем так и ночью.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военных.