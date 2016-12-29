Бойовики 29 разів за добу обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку

“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку ворог порушував режим тиші 29 разів”, — сказав О.Мотузяник.

Також за його словами, вчора, 28 грудня, дві третини ворожих обстрілів на маріупольському напряму прийшлися на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. На цій ділянці фронту ворог використовував виключно важке озброєння. Решта випадків порушення режиму проведення вогню сталася на традиційно гарячих точках: Маріїнка, Красногоріївка, Новотроїцьке та Старогнатіївка. При цьому бандформування використовували лише стрілецьку зброю і це сталося як вдень так і вночі.

Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових.