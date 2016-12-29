Бойовики 29 разів за добу обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Минулої доби ворог 29 разів обстріляв позиції сил АТО, дві третини з них прийшлися на традиційно гарячу точку Павлопіль-Широкине. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку ворог порушував режим тиші 29 разів”, — сказав О.Мотузяник.
Також за його словами, вчора, 28 грудня, дві третини ворожих обстрілів на маріупольському напряму прийшлися на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. На цій ділянці фронту ворог використовував виключно важке озброєння. Решта випадків порушення режиму проведення вогню сталася на традиційно гарячих точках: Маріїнка, Красногоріївка, Новотроїцьке та Старогнатіївка. При цьому бандформування використовували лише стрілецьку зброю і це сталося як вдень так і вночі.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових.