Боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41948 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102715 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157350 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116857 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116772 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112727 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104403 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107105 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103600 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала суток боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения. С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины ... Трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного. С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлополь. В Широкино, Гнутово и Талаковка морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

На донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Каменка враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения.

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