Боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения. С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины ... Трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного. С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по защитникам Павлополь. В Широкино, Гнутово и Талаковка морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

На донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Каменка враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песков вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения.