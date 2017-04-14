Бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З початку доби бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-терористичних військ відбуваються вздовж усієї лінії розмежування. З початку доби ворог 29 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України... Троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, на приморському напрямку, противник вогнем мінометів калібру 120-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї накривав захисників Водяного. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по оборонцях Павлополя. Під Широкиним, Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї.
На донецькому напрямку, по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам’янка ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Пісків вів вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру.
На луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів відкривали вогонь по захисниках Катеринівки. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців зазнали поранень.