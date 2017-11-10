Боевики 19 раз нарушили перемирие, двое украинских военнослужащих ранены

Так, на Луганском направлении после 18 часов боевики 4 раза били с пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Луганского. По этой же оружия наемники трижды обстреляли укрепления сил АТО у Крымского. Также под огнем врага оказались наши опорные пункты неподалеку Трехизбенки, Золотого, Валуйского. Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецкая противник из гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки. А на Приморском направлении захватчики вечером применяли стрелковое оружие у Славного.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения.

Как сообщал ранее УНН, сегодня ночью ситуация на Приморском направлении в зоне АТО обострилась.