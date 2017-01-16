Боевикам поступило распоряжение любой ценой остановить "ползущее наступление ВСУ"

"В частях и подразделениях "1-го АК ДНР" личному составу доводится распоряжение "командования корпуса" о том, что "ползущее наступление ВСУ" необходимо прекратить любой ценой. Командование оккупантов указывает, что занятие украинскими войсками нейтральной полосы и высот в "серой зоне" недопустимо, и требует категорически препятствовать таким действиям сил АТО "всеми имеющимися силами и средствами". Такое распоряжение появилось после занятия ВСУ новых позиций в районе светлодарской дуги, при этом тот факт, что эта территория должна контролироваться Украиной по минским соглашениям, игнорируется", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во время боевых действий на светлодарской дуге украинские военные заняли новые, очень важные позиции в пределах линии разграничения.