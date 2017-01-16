Бойовикам надійшло розпорядження будь-якою ціною зупинити "повзучий наступ ЗСУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Після зайняття українською стороною нових позицій в районі Світлодарської дуги у частини і підрозділи “1-го АК ДНР” прийшло розпорядження зупинити “повзучий наступ ЗСУ” будь-якою ціною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У частинах і підрозділах "1-го АК ДНР" до особового складу доводиться розпорядження "командування корпусу" про те, що "повзучий наступ ЗСУ" необхідно припинити будь-якою ціною. Командування окупантів вказує, що заняття українськими військами нейтральної смуги і висот в "сірій зоні" неприпустимо, і вимагає категорично перешкоджати таким діям сил АТО "всіма наявними силами і засобами". Таке розпорядження з’явилося після заняття ЗСУ нових позицій в районі Світлодарської дуги, при цьому той факт, що ця територія повинна контролюватися Україною за мінськими угодами, ігнорується”, -0 йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, під час бойових дій на Світлодарській дузі українські військові зайняли нові, дуже важливі позиції в межах лінії розмежування.