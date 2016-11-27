Боевика "ДНР" задержали в Торецке

Так, 30-летний житель Макеевки участвовал в боевых действиях в с.Логвиново и Нижнее Лозовое Бахмутского района. Мужчина выехал с оккупированной территории и сейчас активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Стал террористом, чтобы обогатиться, и находился в рядах боевиков с января по март 2015 года. О наборе "на службу" узнал из местного телевидения, где постоянно велась агитация о вступлении в "армию ДНР". Приехал в военкомат в Макеевке, где его назначили на должность разведчика в новый сформированный батальон "Хан". Тренировка проходила под командованием гражданина РФ, кадрового военнослужащего с позывным "Хан" - откуда и название бандформирования.

На полигоне "новобранцев" учили метанию боевых гранат, ведению огня из автомата Калашникова, пулемета Калашникова и РГП-7 по движущимся мишеням, с положения лежа, стоя, с колена, на ходу. Боевик жил с другими наемниками в казарме, где располагались около 60 человек. После тренировок мужчину назначили в разведывательную группу и выдали огнестрельное оружие - автомат Калашникова, патроны и боевые гранаты.

В составе своего подразделения он участвовал в боевых действиях в с.Логвиново и Нижнее Лозовое Бахмутского района. В конце февраля 2015 года, находясь в городе Углегорск после жестоких боев и захвата Дебальцево, решил покинуть ряды террористов. Причина банальная - низкий уровень оплаты для "пушечного мяса". За все время службы ему заплатили 125 долларов США.

Сдав оружие и амуницию, мужчина уехал в родную Макеевку.

Во время проведения совместных оперативных мероприятий торецкие полицейские совместно с представителями СБУ вышли на боевика. Правоохранители предложили ему воспользоваться программой СБУ - "Тебя ждут дома" - и уехать с оккупированной территории. Мужчина, понимая, что все равно когда-нибудь понесет ответственность за свои действия, решил воспользоваться возможностью. Сейчас он сотрудничает со следователями.

В отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.