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Бойовика "ДНР" затримали в Торецьку

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Торецьку затриманий бойовик “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Бойовика "ДНР" затримали в Торецьку

Так, 30-річний житель Макіївки брав участь в бойових діях в с.Логвінове і Нижнє Лозове Бахмутського району. Чоловік виїхав з окупованої території і зараз активно співпрацює з правоохоронними органами.

Став терористом, щоб збагатитися, і знаходився в лаах бойовиків з січня по березень 2015 року. Про набір “на службу” дізнався з місцевого телебачення, де постійно велася агітація щодо вступу в “армію ДНР”. Приїхав до військкомату в Макіївці, де його призначили на посаду розвідника у знов сформований батальйон “Хан”. Тренування проходило під командуванням громадянина РФ, кадрового військовослужбовця з позивним “Хан” — звідки і назва бандформування.

На полігоні “новобранців” вчили метанню бойових гранат, веденню вогню з автомата Калашникова, кулемета Калашникова і РГП-7 по рухомих мішенях, з положення лежачи, стоячи, з коліна, на ходу. Бойовик жив з іншими найманцями в казармі, де розташовувалося близько 60 осіб. Після тренувань чоловіка призначили в розвідувальну групу і видали вогнепальну зброю — автомат Калашникова, патрони і бойові гранати.

У складі свого підрозділу він брав участь в бойових діях в с.Логвинове і Нижнє Лозове Бахмутського району. В кінці лютого 2015 року, перебуваючи в місті Вуглегірськ після жорстоких боїв і захоплення Дебальцеве, вирішив покинути ряди терористів. Причина банальна — низький рівень оплати для “гарматного м’яса”. За весь час служби йому заплатили 125 доларів США.

Здавши зброю і амуніцію, чоловік поїхав в рідну Макіївку.

Під час проведення спільних оперативних заходів Торецькому поліцейські спільно з представниками СБУ вийшли на бойовика. Правоохоронці запропонували йому скористатися програмою СБУ — “На тобі чекають вдома” — і виїхати з окупованої території. Чоловік, розуміючи, що все одно коли-небудь понесе відповідальність за свої дії, вирішив скористатися можливістю. Зараз він співпрацює зі слідчими.

Наразі відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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