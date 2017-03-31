Боевик обстрелял подростков в Донецкой области – разведка

“Российские военнослужащие из состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершение преступлений и бесчинств в отношении гражданского населения. Проводится расследование по факту обстрела военнослужащим 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК группы местных подростков вблизи полигона и ранения одного из них”, – отмечается в сообщении.

Как передавал УНН, ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало о снижении уровня дисциплины и увеличении количества правонарушений боевиков.