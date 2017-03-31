Бойовик обстріляв підлітків у Донецькій області – розвідка

“Російські військовослужбовці зі складу з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ продовжують скоєння злочинів і безчинств стосовно цивільного населення. Проводиться розслідування за фактом обстрілу військовослужбовцем 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК групи місцевих підлітків поблизу полігону і поранення одного з них”, — зазначається в повідомленні.

Як передавав УНН, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про зниження рівня дисципліни та збільшення кількості правопорушень бойовиків.