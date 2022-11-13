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Боится критики: Шольц прокомментировал отсутствие путина на G20

Киев • УНН

 • 429264 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Шольц заявил, что путин не участвует в саммите G20, вероятно потому, что ему пришлось бы столкнуться с критикой со стороны многих участников. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Цитата

"Было бы хорошо, если бы президент путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное поэтому его здесь нет", - сказал Шольц.

Детали

Группа ведущих экономических государств G20 собирается во вторник на Бали на двухдневный саммит. Путин упразднял свое участие несколько дней назад, и теперь Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии.

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