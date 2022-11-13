Боится критики: Шольц прокомментировал отсутствие путина на G20

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"Было бы хорошо, если бы президент путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное поэтому его здесь нет", - сказал Шольц.

Детали

Группа ведущих экономических государств G20 собирается во вторник на Бали на двухдневный саммит. Путин упразднял свое участие несколько дней назад, и теперь Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии.