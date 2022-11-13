Боїться критики: Шольц прокоментував відсутність путіна на G20
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Шольц заявив, що путін не бере участі в саміті G20, ймовірно тому, що йому довелося б зіткнутися з критикою з боку багатьох учасників. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Цитата
"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - сказав Шольц.
Деталі
Група провідних економічних держав G20 збирається у вівторок на Балі на дводенний саміт. Путін скасовував свою участь кілька днів тому, і тепер Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.