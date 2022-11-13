Боїться критики: Шольц прокоментував відсутність путіна на G20

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"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - сказав Шольц.

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Група провідних економічних держав G20 збирається у вівторок на Балі на дводенний саміт. Путін скасовував свою участь кілька днів тому, і тепер Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.