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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Боїться критики: Шольц прокоментував відсутність путіна на G20

Боїться критики: Шольц прокоментував відсутність путіна на G20

Київ • УНН

 • 429264 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Шольц заявив, що путін не бере участі в саміті G20, ймовірно тому, що йому довелося б зіткнутися з критикою з боку багатьох учасників. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Цитата

"Було б добре, якби президент путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - сказав Шольц.

Деталі

Група провідних економічних держав G20 збирається у вівторок на Балі на дводенний саміт. Путін скасовував свою участь кілька днів тому, і тепер Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.

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