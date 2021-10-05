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Боец ММА умер в результате нокаута, полученного в августе этого года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Боец ММА Джастин Торнтон скончался на 39-м году жизни в результате травм, полученных в поединке турнира крупнейшего в мире промоушена с кулачных боев Bare Knuckle. Об этом сообщает портал MMA Fighting, передает УНН.

Детали

Поединок прошел 21 августа в американском Миссисипи. Торнтон был послан в нокаут Диллоном Клеклером на 19-й секунде дебютного для себя боя в Bare Knuckle. Сразу после нокаута американского бойца госпитализировали. Из-за полученных в поединке травмы он был частично парализован.

Цитата

“Сегодня мы были очень расстроены, узнав о смерти одного из наших бойцов, — сказал глава BKFC Дэвид Фельдман. — Выражаем наши глубокие соболезнования его семье и близким”.

Справка

Торнтон выступал в полутяжелом весе. В ММА на его счету 6 побед при 18 поражениях.

В 2019 году Матеус Фернандес умер через несколько часов после нокаута на турнире по ММА в бразильском Манаусе. Этот случай гибели бойца ММА в результате полученных в поединке травм был последним из известных.

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