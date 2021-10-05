Боєць ММА помер в результаті нокауту, отриманого у серпні цього року

Деталі

Поєдинок пройшов 21 серпня в американському Міссісіпі. Торнтон був посланий в нокаут Діллоном Клеклером на 19-й секунді дебютного для себе бою в Bare Knuckle. Відразу після нокауту американського бійця госпіталізували. Через отримані в поєдинку травми він був частково паралізований.

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“Сьогодні ми були дуже засмучені, дізнавшись про смерть одного з наших бійців, — сказав глава BKFC Девід Фельдман. — Висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та близьким”.

Довідково

Торнтон виступав в напівважкій ваговій категорії. У ММА на його рахунку 6 перемог при 18 поразках.

У 2019 році Матеус Фернандес помер через кілька годин після нокауту на турнірі з ММА в бразильському Манаусі. Цей випадок загибелі бійця ММА в результаті отриманих в поєдинку травм був останнім з відомих.

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