Боец АТО представил в Запорожье книгу об операции у Широкино

По словам автора книги, наиболее успешная наступательная операция за время российской агрессии на Востоке Украины, Широкинская, состоялась в феврале 2015 года. Именно тогда полк "АЗОВ" выполнил задачу по ослаблению давления на Дебальцево, а также создал буферную зону, которая обезопасила Мариуполь от повторных обстрелов. Именно эти события описываются в книге "Широкинская операция".

О боевых действиях зимы 2015 года рассказывали сами бойцы - непосредственные участники тех событий. Председатель Гражданского корпуса "АЗОВ" тогда участвовал в наступлении. Он отметил, что в начале операции в Широкино, находился на учебе в Харькове, но не смог остаться в стороне, поэтому сразу приехал на фронт к своим собратьям. Автор книги, "Юг", также прошел широкинские события. Говорит, что на время операции был в медицинской службе. По его словам, они в первой же день заехали в центр Широкино, чтобы помогать раненым.

"Первые сутки были самыми тяжелыми. Не понимали на чьей территории находимся на отвоеванной нами или еще нет. Линия фронта постоянно колебалась ", - отметил боец.