Боєць АТО презентував у Запоріжжі книгу про операцію біля Широкиного
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. "Широкинська операція" - саме з такою назвою книгу презентував у Запоріжжі учасник боїв під Широкиним, Сергій Тимченко (позивний "Вирій"), передає кореспондент УНН.
За словами автора книги, найбільш успішна наступальна операція за час російської агресії на Сході України, Широкинська, відбулась у лютому 2015 року. Саме тоді полк “АЗОВ” здійснив задачу із послаблення тиску на Дебальцеве, а також створив буферну зону, яка убезпечила Маріуполь від повторних обстрілів. Саме ці події описуються у книзі “Широкинська операція”.
Про бойові дії зими 2015 року розповідали самі бійці — безпосередні учасники тих подій. Голова Цивільного корпусу “АЗОВ” тоді брав участь у наступі. Він зазначив, що на початку операції у Широкиному, перебував на навчанні у Харкові, але не зміг залишитися осторонь, тому одразу приїхав на фронт до своїх побратимів. Автор книги, “Вирій”, також пройшов широкинські події. Говорить, що на час операції був у медичній службі. За його словами, вони в першій же день заїхали в центр Широкиного, щоб допомагати пораненим.
“Перша доба була найтяжчою. Не розуміли на чиїй території знаходимося, на відвойованій нами чи ще ні. Лінія фронту постійно коливалася”, — зазначив боєць.