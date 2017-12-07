Боец АТО подорвался на гранате в собственной квартире в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В селе Малая Тарасовка Киевской области мужчина подорвался на гранате в своей собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.
Сообщается, что взрыв прогремел сегодня, около 4.00 часов утра, в с. Малая Тарасовка. Пострадал 35-летний хозяин квартиры, бывший участник АТО. Он получил осколочные ранения плеча. К счастью, жизни молодого ничего не угрожает, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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О взрыве сообщил сосед потерпевшего. В квартире обнаружили чеку и спиртные напитки.
Сейчас продолжаются следственные действия. Выясняются все причины и обстоятельства взрыва. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ночь на четверг у банкомата в Херсоне бросили взрывное устройство, по предварительным данным, гранату.