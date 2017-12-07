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Боєць АТО підірвався на гранаті у власній квартирі на Київщині

Боєць АТО підірвався на гранаті у власній квартирі на Київщині

Київ • УНН

 • 13923 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У селі Мала Тарасівка Київської області чоловік підірвався на гранаті у своїй власній квартирі. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, передає УНН.

Повідомляється, що вибух пролунав сьогодні, близько 4.00 години ранку, у с. Мала Тарасівка. Постраждав 35-річний господар квартири, колишній учасник АТО. Він отримав осколкові поранення плеча. На щастя, життю молодика нічого не загрожує, йому надається кваліфікована медична допомога.

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Про вибух повідомив сусід потерпілого. У квартирі виявили чеку та спиртні напої.

Наразі тривають слідчі дії. З’ясовуються всі причини та обставини вибуху. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на четвер біля банкомату в Херсоні кинули вибуховий пристрій, за попередніми даними, гранату.

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