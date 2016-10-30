Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вчера, 29 октября, в 2-х местах во Львовской области обнаружили устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом передает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты.
Так, в пгт Брюховичи на расстоянии около 1 км от жилых домов был обнаружен артснаряд. Еще один артснаряд нашли в с. Большая Вильшаница Золочевского района в 200 м от жилых домов.
По состоянию на 30 октября устаревшие боеприпасы не убрали.
Напомним, у дома премьер-министра Сербии нашли тайник с оружием и боеприпасами.