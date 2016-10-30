Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили во Львовской области

Так, в пгт Брюховичи на расстоянии около 1 км от жилых домов был обнаружен артснаряд. Еще один артснаряд нашли в с. Большая Вильшаница Золочевского района в 200 м от жилых домов.

По состоянию на 30 октября устаревшие боеприпасы не убрали.

Напомним, у дома премьер-министра Сербии нашли тайник с оружием и боеприпасами.