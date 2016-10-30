Боєприпаси часів Другої світової війни виявили на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вчора, 29 жовтня, в 2-х місцях на Львівщині було виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Про це УНН передає із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту.
Так, у смт Брюховичі на відстані близько 1 км від житлових будинків був виявлений артснаряд. Ще один артснаряд знайшли у
с. Велика Вільшаниця Золочівського району за 200 м від житлових будинків.
Станом на 30 жовтня застарілі боєприпаси не вилучено.
Нагадаємо, біля будинку прем’єр-міністра Сербії знайшли схованку зі зброєю і боєприпасами.