Боєприпаси часів Другої світової війни виявили на Львівщині

Так, у смт Брюховичі на відстані близько 1 км від житлових будинків був виявлений артснаряд. Ще один артснаряд знайшли у

с. Велика Вільшаниця Золочівського району за 200 м від житлових будинків.

Станом на 30 жовтня застарілі боєприпаси не вилучено.

Нагадаємо, біля будинку прем’єр-міністра Сербії знайшли схованку зі зброєю і боєприпасами.