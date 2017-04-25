Боеприпас, который сдетонировал под авто миссии ОБСЕ, мог быть с РФ - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Взрывное устройство, которое сдетонировало под автомобилем СММ ОБСЕ, не исключено, что мог быть поставлен из Российской Федерации. Об этом сказал в эфире "112 Украина" руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает УНН.
"Тот боеприпасы, который сдетонировал под машиной ОБСЕ, не исключено, что он мог быть поставлен с территории Российской Федерации", - сказал О.Ткачук.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать в Украине, несмотря на подрыв автомобиля сотрудников миссии.
Как сообщал УНН, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.