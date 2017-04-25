Боеприпас, который сдетонировал под авто миссии ОБСЕ, мог быть с РФ - СБУ

"Тот боеприпасы, который сдетонировал под машиной ОБСЕ, не исключено, что он мог быть поставлен с территории Российской Федерации", - сказал О.Ткачук.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать в Украине, несмотря на подрыв автомобиля сотрудников миссии.

Как сообщал УНН, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.