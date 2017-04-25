Боєприпас, який здетонував під авто місії ОБСЄ, міг бути з РФ – СБУ

“Той боєприпаси, який здетонував під машиною ОБСЄ, не виключено, що він міг бути поставлений з території Російської Федерації”, — сказав О.Ткачук.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить працювати в Україні, незважаючи на підрив автомобіля співробітників місії.

Як повідомляв УНН, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.