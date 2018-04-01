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"Боруссия" без Ярмоленко потерпела разгромное поражение от "Баварии"

Киев  •  УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В присутствии 75 тысяч зрителей на стадионе “Альянц Арена” мюнхенская “Бавария” принимала дортмундскую “Боруссию” во встрече 28 тура Бундеслиги, передает УНН.

Уже на 5 минуте перехват на чужой половине и проникающий пас Мюллера обернулся взятием ворот в исполнении Левандовски. Не прошло и 10 минут, как хозяева удвоили преимущество — прострел Алабы закончил Родригес.

В середине тайма счет стал разгромным. Мюллер завершил контратаку хозяев. В конце половины игры мюнхенцы забили еще дважды. Сольный проход по лицевой Рибери завершился голевым добиванием Левандовски. Однако в следующей атаке уже сам Рибери забил.

Точку во встрече на 87 минуте установил все тот же Мюллер, оформивший хет-трик — 6:0.

В турнирной таблице “Бавария” с 69 очками уверенно лидирует. “Боруссия” из 48 находится на 3-й строчке.

Стоит отметить, что в матче участие не принимал наш Андрей Ярмоленко, который на этой неделе только начал восстановительные тренировки с “шмелями” после травмы ноги.

Добавим также, на следующей неделе в случае победы над “Аугсбургом” мюнхенцы оформят шестой раз подряд чемпионство.

Украинские Национальные Новости

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