"Борусія" без Ярмоленка зазнала розгромної поразки від "Баварії"

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Київ • УНН

 • 11140 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. За присутності 75 тисяч глядачів на стадіоні “Альянц Арена” мюнхенська “Баварія” приймала дортмундську “Борусію” у зустрічі 28 туру Бундесліги, передає УНН.

Вже на 5 хвилині перехоплення на чужій половині та проникаючий пас Мюллера обернувся у взяття воріт у виконанні Левандовскі. Не пройшло і 10 хвилин, як господарі подвоїли перевагу — простріл Алаби закінчив Хамес Родрігес.

В середині тайму рахунок став розгромним. Мюллер завершив контратаку господарів. Наприкінці половини гри мюнхенці забили ще двічі. Сольний прохід по лицьовій Рібері завершився гольовим добиванням Левандовскі. Однак в наступній атаці вже сам Рібері забив.

Крапку у зустрічі на 87 хвилині встановив все той же Мюллер, який оформив хет-трик — 6:0.

У турнірній таблиці “Баварія” з 69 очками впевнено лідирує. “Борусія” з 48 знаходиться на 3-й сходинці.

Варто відзначити, що в матчі участь не приймав наш Андрій Ярмоленко, який на цьому тижні тільки розпочав відновлювальні тренування з “джмелями” після травми ноги.

Додамо також, наступного тижня в разі перемоги над “Аугсбургом” мюнхенці оформлять шосте поспіль чемпіонство.

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