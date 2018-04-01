"Борусія" без Ярмоленка зазнала розгромної поразки від "Баварії"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За присутності 75 тисяч глядачів на стадіоні “Альянц Арена” мюнхенська “Баварія” приймала дортмундську “Борусію” у зустрічі 28 туру Бундесліги, передає УНН.
Вже на 5 хвилині перехоплення на чужій половині та проникаючий пас Мюллера обернувся у взяття воріт у виконанні Левандовскі. Не пройшло і 10 хвилин, як господарі подвоїли перевагу — простріл Алаби закінчив Хамес Родрігес.
В середині тайму рахунок став розгромним. Мюллер завершив контратаку господарів. Наприкінці половини гри мюнхенці забили ще двічі. Сольний прохід по лицьовій Рібері завершився гольовим добиванням Левандовскі. Однак в наступній атаці вже сам Рібері забив.
Крапку у зустрічі на 87 хвилині встановив все той же Мюллер, який оформив хет-трик — 6:0.
У турнірній таблиці “Баварія” з 69 очками впевнено лідирує. “Борусія” з 48 знаходиться на 3-й сходинці.
Варто відзначити, що в матчі участь не приймав наш Андрій Ярмоленко, який на цьому тижні тільки розпочав відновлювальні тренування з “джмелями” після травми ноги.
Додамо також, наступного тижня в разі перемоги над “Аугсбургом” мюнхенці оформлять шосте поспіль чемпіонство.