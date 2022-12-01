Боррель: путин использует зиму как орудие войны против Украины

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"Жестокая агрессия путина приводит к дальнейшим поражениям: ему не удалось достичь ни одной из провозглашенных целей войны, его убивавшие и грабившие войска отступают, а он не имеет ресурсов противостоять украинцам на поле боя. Поэтому россия прибегает к такой безжалостной тактике, как бомбардировка гражданской инфраструктуры. При этом путин пытается причинить как можно больше страданий и разрушений мирному населению, заставить людей подчиниться холоду, а зиму использовать как орудие войны", - сказал он.

Детали

Боррель заверил, что ЕС продолжит оказывать необходимую стране помощь для победы в войне – дипломатическую, финансовую, экономическую, гуманитарную и военную. Он напомнил, что на сегодня Евросоюз предоставил Украине военной техники по меньшей мере на 8 миллиардов долларов, а также проводит обучение бойцов ВСУ в рамках Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine).

Главный дипломат ЕС также отметил помощь, оказанную Польшей с начала полномасштабного вторжения рф.

"То, что Польша делает для украинцев, является лучшим проявлением европейской солидарности. То же касается Молдовы, Словакии, Чехии и других стран, которые приняли огромное количество украинских беженцев и несут расходы на их содержание", - сказал он.

Напомним

Жозеп Боррель заявил, что россия пытается превратить Украину в «черную дыру», толкая ее во тьму и холод.