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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Головний дипломат ЄС заявив, що росія намагається перетворити Україну на "чорну діру"

Головний дипломат ЄС заявив, що росія намагається перетворити Україну на "чорну діру"

Київ • УНН

 • 1240918 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховний представник Європейського союзу з міжнародних відносин та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що росія намагається перетворити Україну на «чорну діру», штовхаючи її у темряву та холод, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Виступаючи перед журналістами перед відвідинами зустрічі міністрів розвитку країн ЄС, він сказав, що головною темою зустрічі стане відновлення України.

«Ми маємо посилити нашу підтримку України. путін продовжує бомбардувати Україну. путін намагається перетворити Україну на чорну діру, де немає світла, електрики та опалення, щоб занурити українців у темряву та холод».

Представник ЄС зазначив, що на зустрічі обговорюватиметься ситуація в Україні та з погляду її гуманітарно-кризового виміру.

Доповнення

Нова серія російських ударів по Україні минулої середи завдала найбільшої шкоди за дев'ять місяців війни, залишивши мільйони людей без світла, води та опалення.

У Києві цього тижня очікується зниження температури до -8°C.

Наразі члени ЄС надали Україні військову підтримку у розмірі 8 мільярдів доларів. Боррель раніше заявляв, що ця цифра становить близько 45 відсотків суми, яку США внесли на допомогу країні.

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