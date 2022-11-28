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Главный дипломат ЕС заявил, что россия пытается превратить Украину в "черную дыру"

Главный дипломат ЕС заявил, что россия пытается превратить Украину в "черную дыру"

Киев • УНН

 • 1240917 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховный представитель Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что россия пытается превратить Украину в «черную дыру», толкая ее в темноту и холод, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Выступая перед журналистами перед посещением встречи министров развития стран ЕС, он сказал, что главной темой встречи станет восстановление Украины.

«Мы должны усилить нашу поддержку Украины. путин продолжает бомбить Украину. путин пытается превратить Украину в черную дыру, где нет света, электричества и отопления, чтобы погрузить украинцев во тьму и холод».

Представитель ЕС отметил, что на встрече будет обсуждаться ситуация в Украине и с точки зрения ее гуманитарно-кризисного измерения.

Дополнение

Новая серия российских ударов по Украине в прошлую среду нанесла наибольший ущерб за девять месяцев войны, оставив миллионы людей без света, воды и отопления.

В Киеве на этой неделе ожидается понижение температуры до -8°C.

В настоящее время члены ЕС оказали Украине военную поддержку в размере 8 миллиардов долларов. Боррель ранее заявлял, что эта цифра составляет около 45 процентов от суммы, которую США внесли на помощь стране.

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