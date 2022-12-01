Боррель: путін використовує зиму як знаряддя війни проти України

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"Жорстока агресія путіна призводить до подальших поразок: йому не вдалося досягти жодної із проголошених цілей війни, його війська, які вбивали та грабували, відступають, а він не має ресурсів протистояти українцям на полі бою. Тому росія вдається до такої безжальної тактики, як бомбардування цивільної інфраструктури. При цьому путін намагається завдати якомога більше страждань і руйнувань мирному населенню, змусити людей підкоритися холоду, а зиму використовувати як знаряддя війни", - сказав він.

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Боррель запевнив, що ЄС продовжить надавати необхідну країні допомогу для перемоги у війні - дипломатичну, фінансову, економічну, гуманітарну та військову. Він зауважив, що на сьогодні Євросоюз надав Україні військової техніки щонайменше на 8 мільярдів доларів, а також проводить навчання бійців ЗСУ у межах Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine).

Головний дипломат ЄС також відзначив допомогу, яку надала Польща з початку повномасштабного вторгення рф.

"Те, що Польща робить для українців, є найкращим проявом європейської солідарності. Те ж саме стосується Молдови, Словаччини, Чехії та інших країн, які прийняли величезну кількість українських біженців і несуть витрати на їх утримання", - сказав він.

Нагадаємо

Жозеп Боррель заявив, що росія намагається перетворити Україну на «чорну діру», штовхаючи її у темряву та холод.