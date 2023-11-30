Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
  •  137172 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
  •  137537 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  167886 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  163730 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  149939 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  147336 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  148809 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  158166 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  186108 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169297 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167786 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  154846 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  35350 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153493 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142553 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
borrel-obyasnil-prisutstvie-lavrova-na-sammite-obse

Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 01:40  •  5593 просмотра

Read in English

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было разрешено на саммите ОБСЕ непосредственно услышать критику ЕС действий России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в саммите ОБСЕ, чтобы он лично услышал критику со стороны европейских делегаций. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Скопье, передает УНН.

Детали

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что понимает недовольство некоторых европейских стран по поводу решения Северной Македонии разрешить Лаврову принять участие во встрече министров.

Однако, такое решение европейских чиновников продиктовано целью "сохранить многосторонность".

Боррель считает, что российскому министру Лаврову "стоит услышать" критику от остальных участников, в частности относительно того, почему Россия оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.

А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются едиными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно

объяснил Жозеп Боррель.

Дополнение

Встреча ОБСУ пройдет 30 ноября — 1 декабря в городе Скопье в Северной Македонии.

О бойкоте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а вслед за ним главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии, а также Польши

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Боррель пояснив присутність Лаврова на саміті ОБСЄ
Borrel explained Lavrov's presence at the OSCE summit
Новости по теме

Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову было разрешено на саммите ОБСЕ непосредственно услышать критику ЕС действий России.

Политика •   •  5593 просмотра
Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ

Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года

Франция намерена завершить работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале следующего года, чтобы наметить поддержку, включая гуманитарную, военную и финансовую помощь.

Политика •   •  6081 просмотра
Франция завершит работу над соглашением о безопасности с Украиной в начале 2024 года

Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS

Украинские войска уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Херсонской области, используя разведданные СБУ для проведения успешного удара HIMARS.

Война •   •  8849 просмотра
Украинские войска уничтожили редкий российский ЗРК "Бук-М3" ударом HIMARS

Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg

Младшая дочь Путина, Екатерина Тихонова, поддерживает IT-проекты, направленные на укрепление связей России с Африкой, поскольку официальные лица почти из 30 африканских стран встречаются с российскими техническими экспертами в Москве.

Политика •   •  8780 просмотра
Дочь Путина пытается расширить влияние России на Африку через цифровые проекты – Bloomberg

Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Госпожа министр внутренних дел Литвы Огне Булотайте призывает Интерпол ограничить права России и Беларуси внутри организации, чтобы предотвратить злоупотребления в политических целях. Она озвучила это во время 91-й Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вене.

Политика •   •  8855 просмотра
Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией

Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.

Политика •   •  9753 просмотра
Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией

Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории

Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.

Политика •   •  12797 просмотра
Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории

Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт

15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.

Новости Мира •   •  12466 просмотра
Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт

14 израильтян и танцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе

10 израильтян и 4 тайца, удерживаемые хромосомами в Газе в течение 54 дней, были возвращены в Израиль и воссоединятся со своими семьями после медицинского обследования. Освобождение было обеспечено путем обмена пленными на 30 палестинцев.

Новости Мира •   •  12378 просмотра
14 израильтян и танцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе

россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"

Российская армия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" в Черное море, усилив ракетный потенциал общим залпом из 16 ракет" Калибр", повысив уровень угрозы.

Война •   •  17977 просмотра
россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"