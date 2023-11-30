Боррель объяснил присутствие Лаврова на саммите ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в саммите ОБСЕ, чтобы он лично услышал критику со стороны европейских делегаций. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Скопье, передает УНН.

Детали

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что понимает недовольство некоторых европейских стран по поводу решения Северной Македонии разрешить Лаврову принять участие во встрече министров.

Однако, такое решение европейских чиновников продиктовано целью "сохранить многосторонность".

Боррель считает, что российскому министру Лаврову "стоит услышать" критику от остальных участников, в частности относительно того, почему Россия оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.

А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются едиными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно объяснил Жозеп Боррель.

Дополнение

Встреча ОБСУ пройдет 30 ноября — 1 декабря в городе Скопье в Северной Македонии.

О бойкоте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а вслед за ним главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии, а также Польши.