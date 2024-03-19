Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90 процентов доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки вооружения для Украины через Европейский фонд мира, конкретное предложение должно быть подано в среду, 20 марта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Главный дипломат ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перевести оставшиеся 10 процентов в бюджет ЕС и использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Боррель отметил, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро в год.

Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, 20 марта, перед саммитом лидеров ЕС в четверг и пятницу.

"Конкретное предложение будет подано завтра, - сказал он. - Это должно быть согласовано государствами-членами".

Дополнение

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил на прошлой неделе, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, который имеет эквивалент различных ценных бумаг и средств российского центрального банка на сумму 190 миллиардов евро.

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