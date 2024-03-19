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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил использовать 90% поступлений от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, а остальные 10% направить в бюджет ЕС на украинскую оборонную промышленность.
Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН
Определены первые 72 профессионально-технические учебные заведения, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на модернизацию своих мастерских, среди которых наиболее востребованными направлениями являются сельское хозяйство, общественное питание, промышленность и машиностроение, строительство и автомобильный транспорт.
Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро
Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро, включающем артиллерийские снаряды, бронетехнику и транспортные средства.
В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ
Протесты против правительственных мер жесткой экономии в Аргентине привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, причем полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против протестующих, которые заблокировали дороги в Буэнос-Айресе.
Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза
Украина досрочно завершит отопительный сезон в конце марта из-за плюсовой температуры, и страна спокойно пережила зиму, несмотря на атаки рф на ее инфраструктуру.
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие
По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.
Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины
Коллаборациониста с Харьковщины, который помогал российскому агрессору, фиксируя места дислокации украинских войск и помогая на российских блокпостах, задержали при попытке побега на оккупированную территорию, ему грозит до 12 лет заключения.
Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, но Украина работает над ускорением обмена пленными через новые страны-посредники.
Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США
Украинская сборная получила рекордные 76 медалей, среди которых 44 золотые, 20 серебряных и 12 бронзовых, на международных спортивных соревнованиях для ветеранов войны и раненых военнослужащих "United States Air Force Trials 2024".
россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав
За более чем два года войны россия повредила 1 543 медицинских учреждения и полностью разрушила еще 204 в Украине.