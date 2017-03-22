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Борьбу полиции с нелегальным азартным бизнесом эксперты назвали неэффективной - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Эксперты и общественные активисты заявили, что несмотря на заявления правоохранительных органов, нелегальный игорный бизнес в Украине продолжает процветать, а борьба с ним провалилась, сообщает УНН со ссылкой на программу "Игра интересов".

Полиция чуть ли не ежедневно прикрывает нелегальные казино, но новые заведения снова появляются в различных регионах страны. По данным активистов, таких нелегальных заведений уже стало больше, чем аптек.

"Посмотрите, чуть ли не на каждом перекрестке, и чуть ли не в каждом квартале появляются такие заведения (нелегальные игорные - ред.). их больше, чем аптек или библиотек. И бесспорно, это большая проблема", — сообщил активист Павел Долинский.

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По его словам, борьба с нелегалами безрезультатна. Теневой оборот средств в этой сфере таков, что позволяет не только оплачивать официальные штрафы, но и беспроблемно выкупать каждый раз свою технику.

"На практике это выглядит так: полиция приезжает, закрывает определенное игорное заведение, описывает имущество, вывозит автоматы или что там у них есть, а потом заведение получает за это штраф, платит и потом дальше себе работает. Несмотря на большое количество органов, к полномочиям которых относится деятельность нелегальных игровых заведений, они делают вид, что их не замечают", — рассказал юрист ОО "Решительные граждане" Евгений Калинин.

Активисты утверждают, что нелегальный бизнес контролируется действующими чиновниками.

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"Деньги они (чиновники — ред.) получают кэшом, но мы понимаем как это все происходит, когда по всей столице , в том числе и в массовых местах открываются игорные заведения без разрешительных документов. Это очень не этично, когда на Востоке у нас война с Россией, когда многие волонтеры по копейке собирают, а на этом фоне крутятся миллионы гривен, и эти деньги оседают в карманах нардепов", — отметил активист по борьбе с нелегальниим азартом Александр Холод.

Еще одним результатом бездействия государственных органов, по данным СМИ, есть расследование уголовного производства, где одним из фигурантов является действующий лотерейный оператор "Украинская национальная лотерея". Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Следствие длится уже больше семи месяцев, но результатов до сих пор нет.

"У нас по следствию информация уже есть. Там, как я и думал, два раздела. Первый — это следствие, а второй — это департамент защиты экономики. Следователь предварительно открыл уголовное производство в рамках которого проверяется в том числе и эта компания (УНЛ - ред.)", - сказал заместитель директора Департамента коммуникации Нацполиции Украины Николай Гулевич.

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Отмечается, что по данным следствия, УНЛ мог вести незаконную деятельность а также уклоняться от уплаты налогов в течение двух лет, с 2014 по 2016 год.

Народный депутат Дмитрий Добродомов подозревает своих коллег в содействии лотерейному оператору "УНЛ".

"При их оборотах в миллиардах, по сути, они заплатили, если я не ошибаюсь, до 100 млн грн, это первое. А во-вторых, нужно спросить депутатов коалиции, которые накануне голосования по бюджету в части изменения в Налоговый кодекс, вдруг сняли часть налогов с лотерейных операторов", - отметил он.

Напомним, недавно стало известно, что Всемирная лотерейная ассоциация исключила "УНЛ" из своего состава.

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