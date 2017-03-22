Боротьбу поліції з нелегальним азартним бізнесом екперти назвали неефективною — ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Експерти та громадські активісти заявили, що попри заяви правоохоронних органів, нелегальний гральний бізнес в Україні продовжує процвітати, а боротьба з ним провалилася, повідомляє УНН з посиланням на програму “Гра інтересів”.

Поліція чи не щодня прикриває нелегальне казино, але нові заклади знову з’являються у різних регіонах країни. За даними активістів, таких нелегальних закладів вже стало більше, ніж аптек.

“Погляньте, мало не на кожному перехресті, і чи не в кожному кварталі зявляються такі заклади ( нелегальні гральні — ред.). їх більше, ніж аптек чи бібліотек. І безперечно це велика проблема”, — активіст Павло Долинський.

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За його словами, боротьба з нелегалами безрезультативна. Тіньовий обіг коштів в цій сфері такий, що дозволяє не лише оплачувати офіційні штрафи, але й безпроблемно викупати кожного разу свою техніку.

“На практиці це виглядає так: поліція приїзжає, закриває певний ігровий заклад, описує майно, вивозить автомати чи що там у них є, а згодом суб’єкт господарювання отримує за це штраф, сплачує і потім далі собі працює. Не зважаючи на велику кількість органів, до повноважень яких відноситься діяльність нелегальних ігрових закладів, вони роблять вигляд, що їх не помічають”, — розповів юрист ГО “Рішучі громадяни Євген Калінін.

Активісти стверджують, що нелегальний бізнес контролюється діючими чиновниками.

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“Гроші вони (чиновники — ред.) отримують кешом, але ж ми розуміємо як це все стається, коли по всій столиці , зокрема і в масових місцях відкриваються гральні заклади без жодних дозвільних документів. Це дуже не етично, коли на Сході у нас війна з Росією, коли багато волонтерів по копійці збирають, а на цьому фоні крутяться мільйони гривень, і ці гроші осідають у кишенях нардепів”, — наголосив активіст з боротьби з нелегальниим азартом Олександр Холод.

Ще одним результатом бездіяльності державних органів, за даними ЗМІ, є розслідування кримінального провадження, де одним із фігурантів є чинний лотерейний оператор “Українська національна лотерея”. Компанію підозрюють в ухилянні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей. Слідство триває вже більше семи місяців, але результатів досі немає.

“У нас по слідству інформація вже є. Там, як я і думав, два підрозділи. Перший — це слідство, а другий — це департамент захисту економіки. Слідчий попередньо відкрив кримінальне провадження в рамках якого перевіряється зокрема і ця компанія ( УНЛ — ред..) ”, - сказав заступник директора Департаменту комунікації Нацполіції України Микола Гулевич.

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Зазначається, що за даними слідства, УНЛ міг вести незаконну діяльність а також ухилятися від сплати податків протягом двох років, з 2014 по 2016 рік.

Народний депутат Дмитро Добродомов підозрює своїх колег у сприянні лотерейному оператору “УНЛ”.

“При їхніх оборотах в мільярдах, по суті, вони заплатили, якщо я не помиляюся, до 100 млн грн, це перше. А по-друге, потрібно запитати депутатів коаліції, які напередодні голосування по бюджету у частині зміни до Податкового кодексу, раптом зняли частину податків з лотерейних операторів”, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Всесвітня лотерейна асоціація виключила “УНЛ” зі свого складу.

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