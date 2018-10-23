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Борьба с проституцией в Таджикистане: в саунах и гостиницах у пар требуют свидетельство о браке

Борьба с проституцией в Таджикистане: в саунах и гостиницах у пар требуют свидетельство о браке

Киев  •  УНН

 • 17228 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В саунах и гостиницах Таджикистана у пар требуют свидетельство о браке в рамках усиления борьбы с проституцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

Об одном из таких случаев сообщил житель Душанбе Дилшод, которого с женой на прошлой неделе не пустили в сауну из-за того, что у него не было на руках документа, подтверждающего брак.

"Мы не знали о новых правилах, поэтому с собой не было свидетельства и мы не смогли доказать, что является мужем и женой. Пришлось уйти, так и не попарившись. Владельцы сауны сказали, что это распоряжение властей и необходимо его выполнять", - сказал он.

Сотрудник одной из столичных саун Алишер сообщил, что требование показывать свидетельство о регистрации брака или соответствующую печать в паспорте - это новое указание власти для уверенности в том, что учреждения не используют как бордель.

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А жительница Душанбе Махваш сообщила, что во многих частных гостиницах в Худжанде она заметила вывеску на ресепшн о том, что запрещено сдавать номера для несемейных пар.

По словам представителя МВД Таджикистана Умарджона Эмомали, такие правила ввели, чтобы предотвратить создание притонов для занятия проституцией. Поэтому владельцы саун и других заведений действительно получили предупреждение усилить контроль за своими посетителями.

"Были случаи, когда сотрудники милиции задерживали в зонах отдыха, гостиницах, саунах женщин легкого поведения, потом эти сюжеты показывали по телевидению", - сказал Эмомали.

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В 2017 году правоохранительные органы Таджикистана отчитались о закрытии 288 борделей.

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