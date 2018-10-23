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Боротьба з проституцією в Таджикистані: в саунах і готелях у пар вимагають свідоцтво про шлюб

Київ • УНН

 • 17228 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У саунах і готелях Таджикистану у пар вимагають свідоцтво про шлюб у рамках посилення боротьби з проституцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо свобода".

Про один із таких випадків  повідомив житель Душанбе Дилшод, якого з дружиною минулого тижня не пустили в сауну через те, що у нього не було на руках документа, що підтверджує шлюб.

"Ми не знали про нові правила, тому з собою не було свідоцтва і ми не змогли довести, що є чоловіком і дружиною. Довелося піти, так і не попарившись. Власники сауни сказали, що це розпорядження влади і необхідно його виконувати", – сказав він.

Співробітник однієї зі столичних саун Алішер повідомив, що вимога показувати свідоцтво про реєстрацію шлюбу або відповідну печатку в паспорті – це нова вказівка влади для впевненості в тому, що заклади не використовують як бордель.

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А жителька Душанбе Махваш повідомила, що в багатьох приватних готелях у Худжанді вона помітила вивіску на ресепшн про те, що заборонено здавати номери для несімейних пар.

За словами речника МВС Таджикистану Умарджона Емомалі, такі правила запровадили, щоб запобігти створенню притонів для заняття проституцією. Тому власники саун й інших закладів дійсно отримали попередження посилити контроль за своїми відвідувачами.

"Були випадки, коли співробітники міліції затримували в зонах відпочинку, готелях, саунах жінок легкої поведінки, потім ці сюжети показували по телебаченню", – сказав Емомалі.

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У 2017 році правоохоронні органи Таджикистану відзвітували про закриття 288 борделів.

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