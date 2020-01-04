Бородянский: в здании столичного костела не будет показа мод
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Глава министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании костела Святого Николая не будет. Об этом министр написал в своем Facebook, передает УНН.
“Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины — не будет”, — написал министр.
Он пояснил, что поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, “любые меры в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ”, — резюмировал Бородянский.
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Ранее в сети появились копии документов от Минкульта к Отцу Андрея Рака, который является настоятелем Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяны Стахурской, директора Национального дома органной и камерной музыки Украины — первый проводит в костеле службы, но само здание находится на балансе в второй.
В документах говорится о намерении министерства содействовать проведению на территории костела святого Николая показа мод украинского дизайнера Алены Серебряковой с 15 по 29 февраля.
В свою очередь, на проведение показа мод в костеле отреагировал посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.
“Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?” — написал посол.
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Напомним, львовяне призывают спасти древние стены костела, которые обнаружили археологи.