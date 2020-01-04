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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109604 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121767 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103157 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106844 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107214 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131737 просмотра

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Бородянский: в здании столичного костела не будет показа мод

Бородянский: в здании столичного костела не будет показа мод

Киев  •  УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Глава министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании костела Святого Николая не будет. Об этом министр написал в своем Facebook, передает УНН.

“Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины — не будет”, — написал министр.

Он пояснил, что поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, “любые меры в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ”, — резюмировал Бородянский.

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Ранее в сети появились копии документов от Минкульта к Отцу Андрея Рака, который является настоятелем Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяны Стахурской, директора Национального дома органной и камерной музыки Украины — первый проводит в костеле службы, но само здание находится на балансе в второй.

В документах говорится о намерении министерства содействовать проведению на территории костела святого Николая показа мод украинского дизайнера Алены Серебряковой с 15 по 29 февраля.

В свою очередь, на проведение показа мод в костеле отреагировал посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

“Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?” — написал посол.

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Напомним, львовяне призывают спасти древние стены костела, которые обнаружили археологи.

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