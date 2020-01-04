Українцю, чий дрон застряг на даху храму в Кракові, пред'явили звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Українцю, який втратив контроль над безпілотником, що впав на дах Маріацької базиліки в Кракові, пред'явили звинувачення в порушенні норм закону про авіацію та відпустили. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
"Чоловік був звільнений після пред'явлення звинувачення. Чоловік пояснив, що не знає польських правил, бачив інших людей, які використовують безпілотники, а вітер сприяв падінню його безпілотника", - заявив в п'ятницю прессекретар Малопольської поліції Себастіан Ґлен.
За його словами, подія повинна стати попередженням для власників безпілотників. Справа буде передана в прокуратуру, яка прийме рішення про подальший перебіг розгляду.
Як пише видання, згідно польського законодавства, українцю могло загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років, однак "у зв'язку з обставинами події, яка мала місце в Кракові, може бути прийнято рішення про умовне припинення провадження".
Раніше в УНН повідомлялося про те, що краківська поліція затримала власника дрона, який 1 січня впав на дах Маріацької базиліки - костелу Діви Марії на Головному ринку в Кракові. Ним виявився 24-річний турист з України.