Украинцу, чей дрон застрял на крыше храма в Кракове, предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинцу, который потерял контроль над беспилотником, который упал на крышу Мариацкой базилики в Кракове, предъявили обвинение в нарушении закона об авиации и отпустили. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
"Мужчина был освобожден после предъявления обвинения. Мужчина пояснил, что не знает польских правил, видел других людей, которые используют беспилотники, а ветер способствовал падению его беспилотника", - заявил в пятницу пресс-секретарь Малопольской полиции Себастиан Глен.
По его словам, событие должно стать предупреждением для владельцев беспилотников. Дело будет передано в прокуратуру, которая примет решение о дальнейшем ходе рассмотрения.
Как пишет издание, согласно польскому законодательству, украинцу могло грозить лишение свободы на срок до 5 лет, однако "в связи с обстоятельствами происшествия, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства".
Ранее в УНН сообщалось о том, что краковская полиция задержала владельца дрона, который 1 январе упал на крышу Мариацкой базилики - костела Девы Марии на Главном рынке в Кракове. Им оказался 24-летний турист из Украины.