Бородянський: у будівлі столичного костьолу не буде показу мод
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Очільник міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що показу мод у будівлі костелу Святого Миколая не буде. Про це міністр написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколи, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України — не буде”, — написав міністр.
Він пояснив, що оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і діючий костьол, “будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь”, — резюмував Бородянський.
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Раніше у мережі з’явилися копії документів від мінкульту до Отця Андрія Рака, який є настоятелем Римсько-католицької парафії святого Миколая в Києві, а також Тетяни Стахурської, директорки Національного будинку органної та камерної музики України — перший проводить у костелі служби, але сама будівля перебуває на балансі другої.
У документах йдеться про намір міністерства сприяти в проведенні на території костелу святого Миколая показу мод української дизайнерки Альони Серебрякової з 15 по 29 лютого.
У свою чергу, на проведення показу мод у костьолі відреагував посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький.
“Показ мод у пограбованому більшовиками й досі не повернутому київському храмі?” — написав посол.
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Нагадаємо, львів’яни закликають врятувати давні мури костелу, які виявили археологи.