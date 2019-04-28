Модель померла після падіння на подіумі на тижні моди в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Модель-чоловік, який брав участь у тижні моди в Сан-Паулу, 26-річний Талес Соарес помер після того, як впав на подіумі під час показу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
У заяві Sao Paulo Fashion Week, опублікованому в Twitter говориться, що Соаресу стало зле під час виходу на подіум для показу одягу бренду Ocksa. Медична команда, яка була присутня на заході, спробувала надати йому допомогу і доставила його в лікарню. Там медики констатували смерть моделі.
Місцеве видання Folha de S. Paulo повідомило, що Соарес наступив на шнурки і впав. Глядачі спочатку подумали, що падіння було заплановано і було частиною шоу.
Нагадаємо, легенда світу моди Карл Лагерфельд був кремований в Нантері, західне передмістя Парижу, на "дуже закритій" церемонії.