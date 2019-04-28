Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Бразилии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104409 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108729 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111458 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112499 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139769 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114730 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139800 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144924 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130327 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130365 просмотра

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Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Бразилии

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 13558 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Модель-мужчина, участвующий в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В заявлении Sao Paulo Fashion Week, опубликованном в Twitter говорится, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь и доставила его в больницу. Там медики констатировали смерть модели.

Местное издание Folha de S. Paulo сообщило, что Соарес наступил на шнурки и упал. Зрители изначально подумали, что падение было запланировано и являлось частью шоу.

Напомним, легенда мира моды Карл Лагерфельд был кремирован в Нантере, западням пригороде Парижа, на “очень закрытой” церемонии.

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