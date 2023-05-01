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"Бориса Джонсона" поймали с украинскими правами в Нидерландах

"Бориса Джонсона" поймали с украинскими правами в Нидерландах

Киев • УНН

 • 876149 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Нидерландская полиция сообщила, что в понедельник полицейские были удивлены арестом мужчины в связи с вождением в нетрезвом состоянии в минувшие выходные, когда в его водительских правах он был указан как "Борис Джонсон", передает УНН.

Детали

Поддельные украинские водительские права с фотографией бывшего премьер-министра Великобритании и правильной датой рождения были "изданы" в 2019 году и действительны до конца 3000 года.

Представитель полиции Тийс Дамстра заявил, что офицеры расследовали инцидент вскоре после воскресенья, когда автомобиль врезался в столб у моста Эмма в северном городе Гронинген.

Автомобиль был брошен, но впоследствии полиции сообщили, что водитель стоял на мосту.

"Человек не смог идентифицировать себя и отказался пройти тест на алкотестер", - сказал Дамстра агентству AFP.

35-летний мужчина из небольшого городка Зюйдхорн к западу от Гронингена был арестован, а полиция обыскала его машину.

"Внутри полиция обнаружила поддельные водительские права, принадлежащие Борису Джонсону", - написала полиция Гронингена в своем аккаунте в Instagram.

Дамстра добавил: "Насколько мне известно, настоящего мистера Бориса Джонсона в то время не было в Нидерландах".

Полиция не может сказать, где был изготовлен поддельный документ, но журналист общественного вещания NOS Кисия Хекстер заявила, что поддельные водительские права можно легко купить в туристических магазинах Украины.

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