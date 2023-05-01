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"Бориса Джонсона" спіймали з українськими правами в Нідерландах

"Бориса Джонсона" спіймали з українськими правами в Нідерландах

Київ • УНН

 • 876152 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Нідерландська поліція повідомила, що в понеділок поліцейські були здивовані арештом чоловіка у зв'язку з водінням у нетверезому стані минулими вихідними, коли в його правах водія він був вказаний як "Борис Джонсон", передає УНН.

Деталі

Підроблені українські права водія з фотографією колишнього прем'єр-міністра Великої Британії та правильною датою народження були "видані" у 2019 році й дійсні до кінця 3000 року.

Представник поліції Тійс Дамстра заявив, що офіцери розслідували інцидент невдовзі після неділі, коли автомобіль врізався в стовп біля мосту Емма в північному місті Гронінген.

Автомобіль був кинутий, але згодом поліції повідомили, що водій стояв на мосту.

"Людина не змогла ідентифікувати себе і відмовилася пройти тест на алкотестер", - сказав Дамстра агентству AFP.

35-річного чоловіка з невеликого містечка Зюйдхорн на захід від Гронінгена заарештували, а поліція обшукала його машину.

"Всередині поліція виявила підроблені права водія, що належать Борису Джонсону", - написала поліція Гронінгена у своєму акаунті в Instagram.

Дамстра додав: "Наскільки мені відомо, справжнього містера Бориса Джонсона на той час не було в Нідерландах".

Поліція не може сказати, де був виготовлений підроблений документ, але журналіст громадського мовлення NOS Кісія Хекстер заявила, що підроблені права водія можна легко купити в туристичних магазинах України.

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