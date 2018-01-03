Долги предприятий перед "Нафтогазом" сократились до 27,9 млрд грн

В пресс-службе отметили, что долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 77% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 13%, долг прямых промышленных потребителей - около 10%.

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В "Нафтогазе" добавили, что задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 425 млн грн (13,3%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 2775 млн грн.

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