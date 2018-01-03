Борги підприємств перед “Нафтогазом” скоротились до 27,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Станом на 2 січня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК “Нафтогаз України” складає близько 27,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 515 млн грн (5,1%), передає УНН із посиланням на прес-службу “нафтогазу”.
У прес-службі зазначили, що борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить 77% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 13%, борг прямих промислових споживачів — близько 10%.
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У “Нафтогазі” додали, що заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 425 млн грн (13,3%). Сумарна заборгованість Київенерго складає 2 775 млн грн.
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